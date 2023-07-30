Как избавиться от мух в доме: проверенный французский метод

Мухи могут испортить даже самый лучший летний день. Особенно они раздражают, когда залетают в дом. Иногда даже сетки на окнах не помогают. Как избавиться от мух — читайте в материале ТСН.ua.

В телеграмм-канале Дача.Сад и Город UA рассказали о популярном методе французских фермеров. Они используют одно очень простое средство от мух в доме, которое можно вырастить самому или купить где угодно. Речь идет о лаванде.

Во Франции перед окнами частных домов часто высаживают кустики этого благоухающего растения. Она не только милует глаз своим красивым цветением и завораживает ароматом, но еще и отпугивает от помещений мух и других неприятных насекомых.

Дополнительно в каждой комнате подвешивают 1-2 пучка засушенной лаванды. Это прекрасное народное средство от мух. А еще засушенная лаванда будет отпугивать моль, которая может поселиться в платяном шкафу и повредить ваши любимые вещи.

Как избавиться от мух в доме, если вы не можете высадить вокруг кустики лаванды или подвесить это растение в засушенном виде? Не проблема. Мухам тоже не нравится запах лавандового масла. Купите небольшую бутылочку в аптеке или в косметическом магазине, а затем распылите немного в каждой комнате. Также можете пропитать ею небольшие декоративные подушечки и разложить в тех помещениях, где чаще всего бывают мухи.