Як вимити дзеркало без розводів домашніми засобами

Навіть ідеально прибрана кімната вже не здається такою чистою, якщо дзеркало брудне або погано помите. Як помити дзеркало без розводів домашніми засобами — у матеріалі ТСН.ua.

Дзеркала швидко покриваються нальотом та розводами, особливо страждають від цього дзеркала у ванній кімнаті. З'ясуємо, чому виникають розводи.

Причини появи розводів можуть бути такі:

Пара, що утворюється під час прийняття душу, осідає на дзеркалі.

Жорстка вода, що тече з крана. Під час миття рук, наприклад, вона може розбризкуватися, внаслідок чого дзеркало вкривається плямами.

Поверхня протирається надто мокрою або брудною ганчіркою.

Щоб помити дзеркало, використовуються невідповідні засоби, неякісна побутова хімія.

Засіб, який миють дзеркало, добре не змивається.

Чим мити дзеркало, щоб воно блищало

Наші бабусі для очищення дзеркал використовують газети. Але це не найкращий варіант — на дзеркалі та на руках може залишитися бруд від фарби. Як альтернативу, можна використовувати одноразові паперові рушники — вони зручні у роботі, тому що не дряпають дзеркало, вбирають надлишки рідини, не залишають розводів.

Найкраще для миття дзеркал використовувати серветку з мікрофібри. Вона добре вбирає вологу, не залишає ворсинок і розводів.

Помити дзеркало спиртом

Спирт — це той засіб, який очистить дзеркало в домашніх умовах та надасть йому ідеального блиску. Спирт добре бореться зі всілякими розводами, з жировими плямами, слідами від косметики. Для чищення дзеркал можна використовувати медичний або нашатирний спирт, а якщо немає спирту — горілку або лосьйон зі спиртом.

Змоченою у спирті серветкою з мікрофібри добре протріть дзеркало, можна пройтися поверхнею кілька разів.

Прекрасним засобом для миття дзеркал є нашатирний спирт. Нашатир можна використовувати у складі різних сумішей:

До 1 літру води додати один мілілітр нашатирного спирту. Цей розчин нанести на дзеркало у вигляді спрею або просто налити на серветку і протерти поверхню. Потім дзеркало добре витерти.

До 200 мілілітрів води додати 50 мілілітрів гліцерину та 5 крапель нашатирю. Далі, як завжди — нанести на дзеркальну поверхню і ретельно протерти.

Нашатирний спирт змішати із зубним порошком у рівних частинах. Суміш наноситься на дзеркало, яке круговими рухами полірується до появи блиску. Особливо добре цією сумішшю чистяться дзеркала з плямами від жиру та інших забруднень.

Як помити дзеркало оцтом

Протріть дзеркало серветкою, змоченою розчином однієї частини оцту до однієї частини води. Для зручності можна налити засіб у пляшечку з пульверизатором. Краще робити розчин на один раз. Оцтовий розчин залишає менше розводів, ніж будь-який засіб для чищення скла.

Чай із сіллю для чищення дзеркал

Брудне дзеркало добре очищає міцний зелений чай із ложечкою солі. Зробіть міцний зелений чай, додайте чайну ложку солі й намочіть цією сумішшю серветку та протріть дзеркало до блиску. Не використовуйте чорний або червоний чай, тому що вони можуть пофарбувати поверхню.

Як почистити дзеркальну поверхню, щоб вона блищала

Щоб на дзеркалах не лише не було розводів, а щоб вони радували блиском, можна застосувати такі хитрощі.

У воді розчиніть кухонну сіль (на склянку води достатньо взяти одну столову ложку харчової солі) і нанесіть розчин на вже очищену поверхню дзеркала, а потім протріть серветкою.

Якщо дзеркало потьмяніло, повернути йому втрачений блиск допоможе нежирне молоко. Намочіть у ньому тканинну серветку і протріть потьмянілі місця.

Для сильно потьмянілого дзеркала спробуйте такий засіб — вода, нашатирний спирт, магнезія і бензин поєднуються в рівних частинах. Суміш збовтуємо і наносимо на дзеркало. Потім ретельно поліруємо. Засіб має різкий запах, тому застосовувати його в приміщеннях, що не провітрюються, не рекомендується.

Розріжте цибулину навпіл та протріть нею поверхню дзеркала. Дайте дзеркалу час висохнути. Цей засіб захистить дзеркало від комах і позбавить вас необхідності відтирати сліди їхньої життєдіяльності.

Пам'ятайте, абразивні речовини легко пошкоджують покриття дзеркал, тому не можна чистити дзеркала содою або порошковими мийними засобами.

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