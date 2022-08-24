Як правильно розморожувати холодильник: відповіді на найпоширеніші запитання

Як розморожувати холодильник із системою «No Frost», крапельною системою, куди складати продукти з холодильника на час розморожування, як часто розморожувати — в матеріалі ТСН.ua.

Як розморозити холодильник

Розморожування холодильника залежить від типу системи охолодження. Популярні сьогодні холодильники з системою «No Frost» значно спрощують процес розморожування, але без нього не обійтися. Холодильник із системою «No Frost» відрізняється від холодильника з крапельною системою тим, що не треба чекати, поки розтане весь лід, достатньо його відключити та помити. Відповідно, не треба на час розморожування тримати в холодному місці продукти. Коли йдеться про крапельну систему розморожування, заздалегідь потрібно підготувати спеціальні термопакети, щоб зберегти продукти.

Як розморозити холодильник із системою «No Frost»:

Відключити прилад від електрики.

Вибрати всі продукти, що є в холодильнику.

Приготувати слабкий содовий розчин і з його допомогою акуратно помити холодильник. Протерти його сухою ганчіркою і після цього запустити його в роботу.

Після того, як холодильник попрацює кілька годин, повернути продукти на полиці.

Розморожування холодильника з крапельною системою:

Відключити холодильник.

Вибрати всі продукти з холодильника.

Зачекати певний час, поки розтане весь лід, простежити за появою води, щоб періодично її прибирати. Щойно весь лід розтане, вимити холодильник і протерти його сухою ганчіркою.

Увімкнути холодильник, після того, як він повернеться до потрібної температури, скласти всі продукти назад.

Як розморозити двокомпресорний холодильник

Такий холодильник розморожувати потрібно у два етапи — спочатку холодильну камеру, а потім морозилку. Відповідно, коли розморожується холодильна камера, продукти можна скласти до морозилки і навпаки, що, звісно, є плюсом.

Як часто потрібно розморожувати холодильник

Розморожувати холодильник з технологією «No Frost» рекомендують 1-2 рази на рік, але виробники радять потримати його вимкненим протягом 12-24 годин, щоб рідина навіть у важкодоступних місцях встигла випаруватися.

Щоб зрозуміти, коли потрібно розморожувати холодильник з крапельною системою, зверніть увагу на шар льоду в камері, особливо в морозильній. Якщо він становить пів сантиметра і більше, настав час вивантажувати продукти та відключати прилад від мережі.

Скільки часу потрібно, щоб холодильник розморозився

Скільки часу холодильник розморожується — залежить від типу та моделі техніки. Зазвичай цей процес займає від 3 до 12 години. Холодильник можна залишити для розморожування на всю ніч.

Чому на задній стінці холодильника є краплі води

Волога завжди збирається у найхолоднішій точці, тому що за низьких температур холодне повітря містить менше водяної пари, ніж тепле. У холодильниках вона конденсується на задній стінці через те, що за нею встановлений випарник, який отримує тепло з внутрішнього простору пристрою.

Чим не можна мити холодильник

Для того, щоб помити холодильник, краще не використовувати мийні засоби, тому що вони виділяють шкідливі речовини. Щоб усунути неприємний запах, можна помити холодильник розчином оцту з водою або розчином соди.

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