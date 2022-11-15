У Казахстані бойкотували концерт путіністки Поліни Гагаріної

Захід, який мав відбутися наступного року, скасували через невдоволення казахів.

Російська співачка та палка прихильниця Путіна Поліна Гагаріна надумала 14 лютого 2023 року дати концерт у місті Алмати, Казахстан.

Утім, виступ пропагандистки скасували через невдоволення казахів, які підтримують українців. Вони обурилися у Мережі, що артистка, яка підтримує розв'язану Росією в Україні війну, буде давати концерт у їхній країні.

Зокрема, у Facebook почали з'являтися дописи, де люди критикували позицію "z-артистки", яка виступала у РФ на так званому "святі" анексії Криму.

Поліна Гагаріна / Фото: instagram.com/gagara1987

Після шквалу обурення виступ Гагаріної скасували. Анонси події зникли з офіційного сайту путіністки, а також організатори концерту припинили продавати квитки.

Зазначимо, коли Росія розв'язала в Україні війну, Поліна Гагаріна стала на бік агресора. Співачка раділа вбивствам українців та розхвалювала дії російських окупантів. Тим часом Мінкульт запровадив санкції проти путіністки.

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