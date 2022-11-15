В Росії публічну страту ексвагнерівця перекладають на США

Росія намагається перекласти відповідальність за публічну розправу над “вагнеровцем” на США.
Власний ПВК “Вагнер” Євген Пригожин направив генеральному прокурору Росії Ігорю Краснову вимогу в проведенні перевірки обставин вбивства найманця Євгена Нужина.
Про це пише російське видання “Медуза”.
Як зазначається, Пригожин звернувся до генпрокурора РФ з вимогою провести перевірку встановлення факту та обставин вбивства колишнього “вагнеровця” Євгена Нужина.
Сам Пригожин заперечує те, що колишнього найманця викрали та вбили саме його військо. Як аргумент Пригожин додає:
“Оскільки ніхто зі співробітників після опитування не довів інформацію про те, що викрадав Нужина, або брав участь в його страті”.
Водночас він наполягає, шо ексвагнерівця викрали і вбили”спецслужби США, які викрадають людей у всьому світі”.
Що відомо про вбивство вагнеровця
Євгена Нужина, ймовірно, стратили свої ж колишні "колеги". Зробили вони це кувалдою та записали на відео. Росія, як їй притоманно, звинувачує в цьому Україну та Захід. Пізніше російські Telegram-канали поширили відео страти завербованого зека, який воював у складі незаконного збройного формування ПВК "Вагнера".
Проте Арестович наголосив, що Росія намагається перекласти відповідальність за публічну розправу, що відбулася на її території.
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