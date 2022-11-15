До України йде похолодання зі снігом: синоптикиня попередила про погіршення погоди

До України йде похолодання - з низькими температурами повітря і навіть опадами. Вже у середу, 16 листопада, у півночі та північному сході є ймовірність мокрого снігу. В інших регіонах можливий дощ.

Про це повідомила народна синоптикиня Наталка Діденко.

"Поєднання вологості та холодного повітря переводить дощ у мокрий сніг, що логічно й зрозуміло. Опади пройдуть 16 листопада у західних областях України, у північних, в другій половині - у центральній частині, на Харківщині та Одещині", - написала вона.

Натомість на у Луганській, Донецькій, Миколаївській, Херсонській, Запорізькій областях та в Криму буде без істотних опадів.

Мокрий сніг у середу ввечері, 16 листопада, можливий і в столиці. "У Києві 16-го листопада очікується холодна волога погода з температурою повітря близько +5 градусів. Пройде дощ, ввечері можливий мокрий сніг", - повідомила Діденко.

За її словами, надалі температура повітря знижуватиметься. Щобільше - "до кінця тижня побільшає "мінусів".

Як повідомляломя, сніг та морози до мінус 5-11° вдарять в Україні вже цього місяця. Грудень майже увесь буде з мінусом і вдень, і вночі. Водночас вночі в середині місяця температура опускатиметься до мінус 16-17° та навіть 20° на півночі країни.

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