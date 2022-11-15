В Украину идет похолодание со снегом: синоптик предупредила об ухудшении погоды

В Украину идет похолодание – с низкими температурами воздуха и даже осадками. Уже в среду, 16 ноября, в севере и северо-востоке есть вероятность мокрого снега. В других регионах возможен дождь.

Об этом сообщила народный синоптик Наталья Диденко.

"Сочетание влажности и холодного воздуха переводит дождь в мокрый снег, что логично и понятно. Осадки пройдут 16 ноября в западных областях Украины, в северных, во второй половине — в центральной части, в Харьковской и Одесской областях", — написала она.

В Луганской, Донецкой, Николаевской, Херсонской, Запорожской областях и в Крыму будет без существенных осадков.

Мокрый снег в среду вечером, 16 ноября, возможен и в столице. "В Киеве 16 ноября ожидается холодная влажная погода с температурой воздуха около +5 градусов. Пройдет дождь, вечером возможен мокрый снег", - сообщает Диденко.

По ее словам, в дальнейшем температура воздуха будет снижаться. Все больше — "к концу недели прибавится "минусов".

Как сообщалось, снег и морозы до минус 5-11° ударят в Украине уже в этом месяце. Декабрь почти весь будет с минусом и днем и ночью. В то же время, ночью в середине месяца температура будет опускаться до минус 16-17° и даже 20° на севере страны.

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