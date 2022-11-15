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В России публичную казнь экс-вагнеровца переводят на США

Автор
Максим ЖуравельМаксим Журавель
Дата публикации
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В России публичную казнь экс-вагнеровца переводят на США

Фото: Associated Press

Россия пытается переложить ответственность за публичную расправу над "вагнеровцем" на США.

Собственный НПК " Вагнер " Евгений Пригожин направил генеральному прокурору России Игорю Краснову требование в проведении проверки обстоятельств убийства наемника Евгения Нужина.

Об этом пишет российское издание "Медуза".

Как отмечается, Пригожин обратился к генпрокурору РФ с требованием провести проверку установления факта и обстоятельств убийства бывшего "вагнеровца" Евгения Нужина.

Сам Пригожин отрицает то, что бывшего наемника похитили и убило его войско. В качестве аргумента Пригожин добавляет:

"Поскольку никто из сотрудников после опроса не доказал информацию о том, что похищал Нужина, или участвовал в его казни".

В то же время он настаивает, что экс-вагнеровца похитили и убили спецслужбы США, которые похищают людей во всем мире.

Что известно об убийстве вагнеровца

Евгения Нужина, вероятно, казнили свои же бывшие коллеги. Сделали это кувалдой и записали на видео. Россия, как ей присуще, обвиняет в этом Украину и Запад. Позже российские Telegram-каналы распространили видео казни завербованного зека, сражавшегося в составе незаконного вооруженного формирования ППК "Вагнера".

Однако Арестович подчеркнул, что Россия пытается переложить ответственность за произошедшую на ее территории публичную расправу.

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Дата публикации
Просмотры
2156
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