В России публичную казнь экс-вагнеровца переводят на США

Россия пытается переложить ответственность за публичную расправу над "вагнеровцем" на США.
Собственный НПК " Вагнер " Евгений Пригожин направил генеральному прокурору России Игорю Краснову требование в проведении проверки обстоятельств убийства наемника Евгения Нужина.
Об этом пишет российское издание "Медуза".
Как отмечается, Пригожин обратился к генпрокурору РФ с требованием провести проверку установления факта и обстоятельств убийства бывшего "вагнеровца" Евгения Нужина.
Сам Пригожин отрицает то, что бывшего наемника похитили и убило его войско. В качестве аргумента Пригожин добавляет:
"Поскольку никто из сотрудников после опроса не доказал информацию о том, что похищал Нужина, или участвовал в его казни".
В то же время он настаивает, что экс-вагнеровца похитили и убили спецслужбы США, которые похищают людей во всем мире.
Что известно об убийстве вагнеровца
Евгения Нужина, вероятно, казнили свои же бывшие коллеги. Сделали это кувалдой и записали на видео. Россия, как ей присуще, обвиняет в этом Украину и Запад. Позже российские Telegram-каналы распространили видео казни завербованного зека, сражавшегося в составе незаконного вооруженного формирования ППК "Вагнера".
Однако Арестович подчеркнул, что Россия пытается переложить ответственность за произошедшую на ее территории публичную расправу.
Читайте также:
- Во временно захваченном Мелитополе "мобики" устроили перестрелку
- "Херсон свободен": Зеленский назвал деоккупацию города переломным моментом войны
- "Жители больших оккупированных городов уже слышат бои": Гайдай рассказал о линии фронта в Луганской области