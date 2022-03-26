Доліна, Лепс, Тіматі, Гагаріна: Мінкульт вводить санкції проти 47 російських артистів

Всі вони підтримують вторгнення Росії в Україну.
Міністерство культури та інформаційної політики підготувало санкції проти 47 російських артистів, які підтримують режим Путіна.
Про це повідомив Олександр Ткаченко у Facebook.
Загалом, Кабмін вже підтримав пропозицію Мінкульту, лишається лише погодити санкції з РНБО та президентом Володимиром Зеленським.
До переліку осіб, які підтримують війну в Україну, потрапили:
- музиканти - Микола Басков, Дмитро Білан, Поліна Гагаріна, Олег Газманов, Денис Вайнштейн (Джиган), Лариса Доліна, Сергій Жуков, Григорій Лепс, Ніколай Расторгуєв, Тимур Юнусов (Тіматі).
- актори та режисери - Дмитро Харатьян, Яна Поплавська, Дмитро Пєвцов, Микита Михалков, Володимир Машков, Марат Башаров.
Також санкції вводяться прости політиків, пропагандистів та двох юридичних осіб.
"Санкційні списки будемо розширювати і надалі. Покарані будуть всі без виключення. Як кажуть у нас в Україні: "Російська військова пісня, пливи слідом за російським кораблем", - пише Ткаченко.
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