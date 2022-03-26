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Під Луцьком збили ворожий безпілотник або ракету - голова Волинської ВЦА

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Під Луцьком збили ворожий безпілотник або ракету - голова Волинської ВЦА

Getty Images

Наразі інформація уточнюється.

За 10 кілометрів від Луцька у суботу, 26 березня, збили ймовірно ворожий безпілотник або ракету. 

Про це повідомив голова Волинської ВЦА Юрій Погулянко. 

"За попередньою інформацією орієнтовно за 10 км від Луцька силами ППО було збито БПЛА. Не виключено, що це могла бути ракета. Наразі інформація уточнюється. Повідомимо згодом", - зазначив голова Волинської ВЦА. 

Нагадаємо, у Львові внаслідок обстрілу горить один із промислових об‘єктів, де зберігається паливо. Житлова інфраструктура не постраждала. Також через обстріли місту завдано значних збитків об’єктам інфраструктури. Також через дії загарбників пошкоджено вікна в одній із шкіл міста.

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