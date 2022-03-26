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Под Луцком сбили вражеский беспилотник или ракету – председатель Волынской ВГА

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Под Луцком сбили вражеский беспилотник или ракету – председатель Волынской ВГА

Getty Images

В настоящее время информация уточняется.

В 10 километрах от Луцка в субботу, 26 марта, сбили предположительно вражеский беспилотник или ракету.

Об этом сообщил глава Волынской ВГА Юрий Погулянко.

"По предварительной информации ориентировочно в 10 км от Луцка силами ПВО была сбита БПЛА. Не исключено, что это могла быть ракета. Сейчас информация уточняется. Сообщим впоследствии", — отметил глава Волынской ВГА.

Напомним, во Львове в результате обстрела горит один из промышленных объектов, где хранится топливо. Жилищная инфраструктура не пострадала. Также из-за обстрелов городу нанесен значительный ущерб объектам инфраструктуры. Из-за действий захватчиков повреждены окна в одной из школ города.

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