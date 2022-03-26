Под Луцком сбили вражеский беспилотник или ракету – председатель Волынской ВГА

В настоящее время информация уточняется.
В 10 километрах от Луцка в субботу, 26 марта, сбили предположительно вражеский беспилотник или ракету.
Об этом сообщил глава Волынской ВГА Юрий Погулянко.
"По предварительной информации ориентировочно в 10 км от Луцка силами ПВО была сбита БПЛА. Не исключено, что это могла быть ракета. Сейчас информация уточняется. Сообщим впоследствии", — отметил глава Волынской ВГА.
Напомним, во Львове в результате обстрела горит один из промышленных объектов, где хранится топливо. Жилищная инфраструктура не пострадала. Также из-за обстрелов городу нанесен значительный ущерб объектам инфраструктуры. Из-за действий захватчиков повреждены окна в одной из школ города.
Читайте также:
- "Укрзализниця" изменяет схему работы эвакуационных поездов
- "Вторые фронты для России очень помогут": Данилов о Нагорном Карабахе, Курилах и Калининграде
- 4000 мариупольцев, колонну которых оккупанты блокировали несколько дней, уже прибывают в Запорожье – Тимошенко