Ракетные удары по Львову: в городе продолжается тушение пожаров

В городе произошло два попадания по объектам критической инфраструктуры.
В субботу, 26 марта, было два попадания по объектам критической инфраструктуры. Первое - по нефтебазе в самом городе Львове, по жилому кварталу. Второй – по объекту оборонной инфраструктуры, по заводу, также расположенному в жилом массиве.
Об этом сообщил глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий.
"Сегодня было два попадания по объектам критической инфраструктуры. Первое - по нефтебазе в самом городе Львове, по жилому кварталу. Второе – по объекту оборонной инфраструктуры, по заводу, также расположенному в жилом массиве. По каждому из них было нанесено по два удара, пока пять человек по первому удару обратились за помощью, жертв нет, по первому и второму объекту идет тушение пожара", - ометил он.
Напомним, 26 марта несколькими часами ранее во Львове раздались три взрыва: власти сообщили о ракетных ударах. Пока известно о пяти пострадавших.
В результате обстрела горит один из промышленных объектов, где хранится топливо. Жилищная инфраструктура не пострадала.
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