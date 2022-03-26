Ракетные удары по Львову: в городе продолжается тушение пожаров

В городе произошло два попадания по объектам критической инфраструктуры.

В субботу, 26 марта, было два попадания по объектам критической инфраструктуры. Первое - по нефтебазе в самом городе Львове, по жилому кварталу. Второй – по объекту оборонной инфраструктуры, по заводу, также расположенному в жилом массиве.

Об этом сообщил глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий.

"Сегодня было два попадания по объектам критической инфраструктуры. Первое - по нефтебазе в самом городе Львове, по жилому кварталу. Второе – по объекту оборонной инфраструктуры, по заводу, также расположенному в жилом массиве. По каждому из них было нанесено по два удара, пока пять человек по первому удару обратились за помощью, жертв нет, по первому и второму объекту идет тушение пожара", - ометил он.

Напомним, 26 марта несколькими часами ранее во Львове раздались три взрыва: власти сообщили о ракетных ударах. Пока известно о пяти пострадавших.

В результате обстрела горит один из промышленных объектов, где хранится топливо. Жилищная инфраструктура не пострадала.

К утру Львовщину впервые за время войны атаковали вражеские ракеты

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