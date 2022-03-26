Перевізник фокусується на складніших евакуаційних схемах.

"Укрзалізниця" змінює схему роботи евакуаційних поїздів.

Про це повідомив голова правління АТ "Укрзалізниця" Олександр Камишин у прямому ефірі спільного інформаційного марафону UAразом на українських телеканалах.

"Я б сказав, що не кількість потягів зменшилася, а кількість людей, яких ми вивозимо. Тому зараз у потягах вільніше і комфортніше трошки. Ми переформатовуємо наші потяги - ми їх зараз направляємо більше до невеликих міст, більше до міст, в які підвозять автобусами наших громадян, щоб зробити двоступінчатий евакуаційний коридор, там, де є зелені гуманітарні коридори, і фокусуємося на складніших евакуаційних схемах", - сказав він.

Нагадаємо, від початку війни "Укрзалізниця" перевезла близько трьох мільйонів українців з територій, що найбільше потерпають від атак, до більш безпечного заходу країни. Крім того, 430 тисяч людей "Укрзалізниця" перевезла з України за кордон. Зокрема, до Пшемисля, Варшави, Кошице, Будапешта.

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