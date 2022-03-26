У Рівненській області ракета влучила в нафтобазу

Нині триває гасіння масштабної пожежі.

У суботу, 26 березня, російська ракета вдарила в нафтобазу в місті Дубно Рівненської області.

Про це повідомив голова Рівненської ОВА Віталій Коваль.

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"Сьогодні на Рівненщині лунали дві повітряні тривоги. Під час першої Збройні Силии України збили ворожий дрон. Під час другої, на жаль, ракета влучила в нафтобазу міста Дубно. Наразі збитки встановлюються", - сказав Коваль.

Нині триває гасіння масштабної пожежі.

Зазначимо, що 26 березня було два влучання по об’єктах критичної інфраструктури у Львові. Перше - по нафтобазі у самому місті, по житловому кварталу. Друге – по об’єкту оборонної інфраструктури, по заводу, який також розташований у житловому масиві.

А 10 кілометрів від Луцька у суботу, 26 березня, збили ймовірно ворожий безпілотник або ракету.

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