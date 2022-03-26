Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In english

У Рівненській області ракета влучила в нафтобазу

Дата публікації
Перегляди
7165
Поділитись:
WhatsApp
Viber
У Рівненській області ракета влучила в нафтобазу

pixabay.com

Нині триває гасіння масштабної пожежі.

У суботу, 26 березня, російська ракета вдарила в нафтобазу в місті Дубно Рівненської області.

Про це повідомив голова Рівненської ОВА Віталій Коваль.

"Сьогодні на Рівненщині лунали дві повітряні тривоги. Під час першої Збройні Силии України збили ворожий дрон. Під час другої, на жаль, ракета влучила в нафтобазу міста Дубно. Наразі збитки встановлюються", - сказав Коваль.

Нині триває гасіння масштабної пожежі.

Зазначимо, що 26 березня було два влучання по об’єктах критичної інфраструктури у Львові. Перше - по нафтобазі у самому місті, по житловому кварталу. Друге – по об’єкту оборонної інфраструктури, по заводу, який також розташований у житловому масиві.

А 10 кілометрів від Луцька у суботу, 26 березня, збили ймовірно ворожий безпілотник або ракету. 

Який вигляд має Чернігів після російських обстрілів?

Який вигляд має Чернігів після російських обстрілів?

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Наступна публікація