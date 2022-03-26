В Ровенской области ракета попала в нефтебазу

В настоящее время идет тушение масштабного пожара.
В субботу, 26 марта, российская ракета ударила в нефтебазу в городе Дубно Ровенской области.
Об этом сообщил глава Ровенской ОВА Виталий Коваль.
"Сегодня в Ровенской области звучали две воздушные тревоги. Во время первой Вооруженные Силии Украины сбили вражеский дрон. Во время второй, к сожалению, ракета попала в нефтебазу города Дубно. Сейчас убытки устанавливаются", — сказал Коваль.
В настоящее время идет тушение масштабного пожара.
Отметим, что 26 марта было два попадания по объектам критической инфраструктуры во Львове. Первое – по нефтебазе в самом городе, по жилому кварталу. Второе – по объекту оборонной инфраструктуры, по заводу, также расположенному в жилом массиве.
А в 10 километрах от Луцка в субботу, 26 марта, сбили предположительно вражеский беспилотник или ракету.
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