В Ровенской области ракета попала в нефтебазу

В настоящее время идет тушение масштабного пожара.

В субботу, 26 марта, российская ракета ударила в нефтебазу в городе Дубно Ровенской области.

Об этом сообщил глава Ровенской ОВА Виталий Коваль.

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"Сегодня в Ровенской области звучали две воздушные тревоги. Во время первой Вооруженные Силии Украины сбили вражеский дрон. Во время второй, к сожалению, ракета попала в нефтебазу города Дубно. Сейчас убытки устанавливаются", — сказал Коваль.

В настоящее время идет тушение масштабного пожара.

Отметим, что 26 марта было два попадания по объектам критической инфраструктуры во Львове. Первое – по нефтебазе в самом городе, по жилому кварталу. Второе – по объекту оборонной инфраструктуры, по заводу, также расположенному в жилом массиве.

А в 10 километрах от Луцка в субботу, 26 марта, сбили предположительно вражеский беспилотник или ракету.

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