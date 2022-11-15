В Казахстане бойкотировали концерт путинистки Полины Гагариной

Мероприятие, которое должно было состояться в следующем году, отменили из-за недовольства казахов.

Российская певица и ярая поклонница Путина Полина Гагарина решила 14 февраля 2023 года дать концерт в городе Алматы, Казахстан.

Впрочем, выступление пропагандистки отменили из-за недовольства казахов, поддерживающих украинцев. Они возмутились в Сети, что артистка, поддерживающая развязанную Россией в Украине войну, будет давать концерт в их стране.

В частности, в Facebook начали появляться посты, где люди критиковали позицию "z-артистки", выступавшей в РФ на так называемом "празднике" аннексии Крыма.

Полина Гагарина / Фото: instagram.com/gagara1987

После шквала возмущения выступление Гагариной было отменено. Анонсы события исчезли с официального сайта путинистки, а также организаторы концерта перестали продавать билеты.

Отметим, когда Россия развязала в Украине войну, Полина Гагарина приняла сторону агрессора. Певица радовалась убийствам украинцев и расхваливала действия российских оккупантов. Между тем Минкульт ввел санкции против путинистки.

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