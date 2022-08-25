Как вымыть зеркало без разводов домашними средствами

Даже идеально убранная комната уже не кажется такой чистой, если зеркало грязное или плохо вымытое. Как помыть зеркало без разводов домашними средствами — в материале ТСН.ua

Зеркала быстро покрываются налетом и разводами, особенно страдают от этого зеркала в ванной комнате. Выясним, почему возникают разводы.

Причины появления разводов могут быть:

Пар образуется во время принятия душа и оседает на зеркале.

Жесткая вода, текущая с краном. Вво время мытья рук, например, она может разбрызгиваться, в результате чего зеркало покрывается пятнами.

Поверхность протирается слишком мокрой или грязной тряпкой.

Чтобы помыть зеркало используются неподходящие средства, не качественная бытовая химия.

Моющее средство хорошо не смывается.

Чем мыть зеркало, чтобы оно блестело

Наши бабушки, а сегодня и некоторые пожилые люди для очистки зеркал используют газеты. Но это не лучший вариант — на зеркале и руках может остаться грязь от печати. В качестве альтернативы можно использовать одноразовые бумажные полотенца — они удобны в работе, потому что не царапают зеркало, впитывают излишки жидкости, не оставляют разводов.

Лучше всего для мытья зеркал использовать салфетку из микрофибры. Она хорошо впитывает влагу, не оставляет ворсинок и разводов.

Помыть зеркало спиртом

Спирт – это то средство, которое очистит зеркало в домашних условиях и придаст ему идеальный блеск. Спирт хорошо борется с всяческими разводами, с жировыми пятнами, следами от косметики. Для чистки зеркал можно использовать медицинский, нашатырный спирт, если нет спирта, водку или лосьон со спиртом.

Смоченной спиртом салфеткой из микрофибры хорошо протрите зеркало, можно пройтись по поверхности несколько раз.

Прекрасным средством для мытья зеркал является нашатырный спирт. Нашатырь можно использовать в составе различных смесей:

К 1 литру воды добавить один миллилитр нашатырного спирта. Этот раствор нанести на зеркало в виде спрея или просто налить на салфетку и протереть поверхность. Затем зеркало хорошо повытирать.

К 200 миллилитрам воды добавить 50 миллилитров глицерина и 5 капель нашатыря. Дальше как обычно – нанести на зеркальную поверхность и тщательно протереть.

Нашатырный спирт смешать с зубным порошком в равных частях. Смесь наносится на зеркало и круговыми движениями полируется до появления блеска. Особенно хорошо этой смесью чистятся зеркала с пятнами от жира и других загрязнений.

Как помыть зеркало уксусом

Протрите зеркало салфеткой, смоченной раствором (одна часть уксуса до одной части воды). Для удобства можно налить средство в бутылочку с пульверизатором. Лучше приготовить раствор на один раз. Уксусный раствор оставляет меньше разводов, чем любое чистящее средство.

Чай с солью для чистки зеркал

Грязное зеркало хорошо очищает крепкий зеленый чай с ложечкой соли. Сделайте крепкий зеленый чай, всыпьте чайную ложку соли и в этой смеси вымочите салфетку и протрите зеркало до блеска. Не используйте черный или красный чай, потому что они могут окрасить поверхность.

Как почистить зеркальную поверхность, чтобы она блестела

Чтобы на зеркалах не только не было разводов, а чтобы они радовали блеском, можно применить такие уловки.

В воде растворите поваренную соль (на стакан воды достаточно взять одну столовую ложку пищевой соли) и нанесите раствор на уже очищенную поверхность зеркала, а затем протрите салфеткой

Если зеркало потускнело, вернуть ему утраченный блеск поможет нежирное молоко. Намочите в нем тканевую салфетку и протрите потускневшие места.

Для сильно потускневшего зеркала попробуйте такое средство – вода, нашатырный спирт, магнезия и бензин смешиваются в равных частях. Смесь взбалтываем и наносим на зеркало. Затем тщательно полируем. Средство имеет резкий запах, поэтому применять его в непроветриваемых помещениях не рекомендуется.

Разрежьте лук пополам и протрите им поверхность зеркала. Дайте зеркалу время высохнуть. Это средство защитит зеркало от насекомых и избавит вас от необходимости оттирать следы их жизнедеятельности.

Помните, абразивные вещества легко повреждают покрытие зеркал и поэтому нельзя чистить зеркала содой или порошковыми моющими средствами.

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