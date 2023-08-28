"Ребята идут пешком, без техники": Резников о прорыве линии обороны врага

По его словам, наши защитники вынуждены идти пешком ночью без техники и разминировать коридоры, чтобы их побратимы могли продвигаться.

Министр обороны Алексей Резников рассказал, что на юге россияне построили трехуровневую линию обороны, которую очень тяжело пробить.

Об этом сообщает корреспондент ТСН.ua.

"Когда Владимир Александрович говорил, что ребята идут пешком, что он имел в виду. Россияне построили трехуровневую линию обороны и между ними еще так называемые "зоны безопасности". Это заминированные поля, крепостные укрепления и танковые засады. Потому что мы не скрывали, что получим танки и бронетранспортеры, поэтому они, конечно, к этому готовились и уложились в танковые засады с противотанковыми комплексами и т.д. Мы получили от партнеров средства разминирования, но их недостаточно", – говорит глава Минобороны.

По его словам, наши защитники вынуждены идти пешком ночью без техники и разминировать коридоры, чтобы их собратья могли продвигаться.

Потому что обычное разминирование – это поехала бронетехника, трал разминирует. Но там танковая засада, поэтому мы вынуждены реагировать на это. Это ответ на вопрос, почему медленно. Потому и медленно, потому что разминирование и т.д, но мы двигаемся вперед", – пояснил Резников.

Он напомнил, что ВСУ прорвали первую линию обороны врага. Далее следует расширение плацдарма для дальнейших наших действий, согласно плану Генштаба.

Купянское направление

"Что касается Купянского направления. Это абсолютно логичный шаг врага — отвлечь наше внимание, атакуя там, чтобы мы с юга забрали подразделения и бросили их на восток. Но генерал Сырский, командующий группировкой "Хортица", одновременно держит оборону и удар и одновременно контратакуя на Бахмутском направлении", – отмечает министр обороны.

Бахмутское направление

"И там у нас тоже есть успехи. Поэтому там тоже у россиян ситуация – они вроде бы немного двигаются, продвигаются, но если мы будем немного успешнее, то они попадут в котел. Но мы не планируем забирать наши силы с юга. Ситуация сложная, но контролируемая", – подытожил он.

Ранее сообщалось, что на Лимано-Купянском направлении оккупанты собрали примерно 100 тысяч своих военных.

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