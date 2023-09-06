Військовий облік жінок: що насправді відбувається і чому не слід вірити

Минулого року Верховна Рада ухвалила зміни до закону про мобілізаційну підготовку й мобілізацію, відповідно до якого жінки, які мають медичну або фармацевтичну спеціальність, підлягають обов’язковому військовому обліку. З 1 жовтня такі жінки повинні з’явитися до ТЦК і пройти всі необхідні процедури.

Про це йдеться на офіційному сайті Верховної Ради України.

Що треба знати

За словами нардепа, члена парламентського Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федора Веніславського, якщо стан здоров'я дозволяє представницям таких спеціальностей бути на військовій службі, то вони отримають статус військовозобов’язаних. Відтак, вон будуть на військовому обліку.

Фактично, ухвалений закон надав рік на розробку відповідних підзаконних нормативно-правових актів. За цей час Кабмін підготував постанову, а Міноборони наказ, яким запроваджено обов’язковий військовий облік жінок медичної та фармацевтичної спеціальностей.

"Такий підхід не є якимсь новаторством, оскільки і в колишньому СРСР, і країнах західного світу жінки, що мають медичну освіту, як правило є військовозобов’язаними й підлягають відповідному обліку", – зазначив Веніславський.

Представниці тих мирних професій, які є спорідненими з певними військово-обліковими спеціальностями, також стати на військовий облік. Але йдеться лише про добровільне бажання.

"Важливо наголосити, що всі військовозобов'язані – незалежно від того, жінка це чи чоловік – отримують повістки й можуть бути мобілізовані тільки тоді, коли цього потребує план мобілізації й необхідні люди для формування нових підрозділів або поповнення втрат", – каже він.

Слід зважати на те, акцентує Веніславський, що не лише жінки є бойовими медиками, тож некоректно говорити, що буде мобілізовано багато жінок. В Україні продовжуватиметься планова мобілізація, просто розширюється перелік осіб, які можуть бути мобілізовані.

Крім того, наразі Верховна Рада не планує розширювати перелік спеціальностей, які мають жінки, для обов’язкової постановки на військовий облік.

Нагадаємо, жінки можуть стати на військовий облік виключно за власним бажанням, а подальша мобілізація й обов’язковий військовий облік для жінок починається з 2026 року.

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