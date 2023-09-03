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Резніков прокоментував свою можливу нову посаду

Автор
Олена КапнікОлена Капнік
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Резніков прокоментував свою можливу нову посаду

Олексій Резніков. / Фото: Associated Press

Чутки про звільнення Резнікова ходять давно.

Міністр оборони Олексій Резніков прокоментував своє можливе призначення послом України у Великій Британії.

Про це повідомляє Telegram-канал видання "Бабель".

"Не в курсі", - лаконічно відреагував голова Міноборони на ймовірну посаду.

До слова, чутки про звільнення Резнікова з посади очільника Міноборони ходять давно. Зокрема, нардеп від "Голосу" Ярослав Железняк заявляв, що після цього він "поїде послом до Великої Британії".

Як повідомлялося, у вечірньому зверненні 3 вересня президент України Володимир Зеленський підтвердив відставку міністра оборони Олексія Резнікова. Його на цій посаді може замінити Рустем Умєров. 

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Дата публікації
Перегляди
2158
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