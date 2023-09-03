Військовий експерт назвав зброю, що знищить Кримський міст

Лише БПЛА не знищити Кримський міст. Для цього потрібні серйозні ракети: Taurus, Storm Shadow, SCALP, "Гром", "Сапсан", "Нептуни" з дальністю 300 кілометрів. Але найважливіше – потужність. Мають бути пів тонні заряди, тобто бойові частини з 450 – 500 кілограмів.

Про це 24 Каналу зазначив військовий експерт Роман Світан.

"Можуть також безекіпажні катери. Але їх треба декілька десятків, щоб вони пройшли 700 кілометрів Чорним морем, знесли бонові загородження і завдали шкоди залізничному полотну. До полотна вони не дістануть, тому значить, що треба у достатній кількості по тонні вибухівки в кожному катері для того, щоб постаратися пошкодити опори мосту", – пояснив військовий експерт.

За словами Світана, безпосередньо безпілотниками можна завдавати ударів по повітряній і морській техніці, які зможуть вивести її з ладу і таким чином перекриють відповідно повітряний та морський мости.

Раніше у ЗСУ пояснили, чому окупанти постійно перекривають Кримський міст.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Кримський міст АТАКУВАЛИ дрони! У Шойгу - ПАНІКА!

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