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Військовий експерт назвав зброю, що знищить Кримський міст

Автор
Юлія АбрамоваЮлія Абрамова
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Військовий експерт назвав зброю, що знищить Кримський міст

Роман Світан назвав зброю, що знищить Кримський міст

Російську переправу можуть знищити заряди на пів тонни.

Лише БПЛА не знищити Кримський міст. Для цього потрібні серйозні ракети: Taurus, Storm Shadow, SCALP, "Гром", "Сапсан", "Нептуни" з дальністю 300 кілометрів. Але найважливіше – потужність. Мають бути пів тонні заряди, тобто бойові частини з 450 – 500 кілограмів.

Про це 24 Каналу зазначив військовий експерт Роман Світан.

"Можуть також безекіпажні катери. Але їх треба декілька десятків, щоб вони пройшли 700 кілометрів Чорним морем, знесли бонові загородження і завдали шкоди залізничному полотну. До полотна вони не дістануть, тому значить, що треба у достатній кількості по тонні вибухівки в кожному катері для того, щоб постаратися пошкодити опори мосту", – пояснив військовий експерт.

За словами Світана, безпосередньо безпілотниками можна завдавати ударів по повітряній і морській техніці, які зможуть вивести її з ладу і таким чином перекриють відповідно повітряний та морський мости.

Раніше у ЗСУ пояснили, чому окупанти постійно перекривають Кримський міст. 

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Кримський міст АТАКУВАЛИ дрони! У Шойгу - ПАНІКА!

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Дата публікації
Перегляди
1499
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