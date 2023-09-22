У Росії до "елітних" десантних військ вербують в'язнів - Генштаб

У Росії триває вербування в'язнів на війну проти України через брак живої сили.

Про це повідомив Генштаб у ранковому зведенні.

"У зв’язку із катастрофічними втратами окупантів та з метою комплектування підрозділів повітряно-десантних військах на території Краснодарського краю Російської Федерації проводяться агітаційні заходи в місцях позбавлення волі. В’язням обіцяють дострокове звільнення з місць позбавлення волі в обмін на контракт зі Збройними силами Росії, термін дії якого до закінчення війни", - йдеться у повідомленні відомства.

Нагадаємо:

Від початку 2023 року російське Міністерство оборони активізувало схему вербування в’язнів на війну проти України, заявили у розвідці Великої Британії. Ймовірно, лише за квітень 2023 року вдалося залучити до 10 тисяч в’язнів.

У розвідці додали, що кампанія Міністерства оборони Росії з вербування в’язнів є частиною ширших інтенсивних зусиль російської армії, щоб збільшити свою чисельність і водночас уникнути впровадження нової обов’язкової мобілізації, яка була б дуже непопулярною серед російської громадськості.

Додамо, Міністерство оборони Росії запустило нову велику акцію для призову добровольців. У рамках широкомасштабної кампанії реклама з’явилася в російських соціальних мережах, на білбордах і на телебаченні.

Держдума РФ 24 червня 2023 року ухвалила закон, який передбачає "припинення кримінального переслідування щодо тих, хто записався на війну".

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