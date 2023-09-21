Якому знаку зодіаку пощастить 22 вересня

Везіння потрібне завжди і всім, але в наш – непростий – час без нього особливо важко обійтися, тому так важливо знати, що зірки – та й сама доля – перебувають на твоєму боці.

Обставини нашого життя змінюються постійно, то піднімаючи нас на вершину успіху, то опускаючи до поганого настрою і, як нам здається, безнадійності. Ось тільки чи варто впадати у відчай, якщо ми можемо стати улюбленцями долі будь-якої миті! Якому знаку зодіаку пощастить сьогодні – 22 вересня?

День, коли складаються сприятливі умови для визначення важливих – передусім, професійних – цілей і розуміння, якими засобами можна їх досягти. Якщо для цього треба відмовитися від справ, розпочатих раніше, але які з якоїсь причини загальмували, необхідно ухвалити таке рішення – не варто витрачати час на завдання, які не обіцяють серйозних перспектив. Негативні емоції, які можуть здолати сьогодні, необхідно стримувати всіма можливими силами – інакше вони можуть завдати серйозної шкоди стосункам із близькими людьми.

Лев

Левам – на відміну від інших представників зодіаку, яким сьогодні треба зосередитися на роботі – цього дня бажано відкласти вбік професійні й домашні клопоти і присвятити день відпочинку. Яким він буде – активним чи пасивним – вирішувати кожній конкретній людині, головне, щоб заняття приносило задоволення. Позитивні емоції, які вдасться отримати від цього, на початку наступного тижня сприятимуть підвищеній працездатності та високій вмотивованості на досягнення результату.

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