Буданов заявил, что танки Abrams будут использовать очень осторожно

Если их использовать в общевойсковых боях, то они долго не протянут.
Вооруженные силы Украины будут использовать американские танки Abrams для прорывных операций, хорошо подготовленных.
Об этом заявил начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов в интервью The Warzone.
Он отметил, что ожидает танков, но использовать их будут очень осторожно, только в операциях, которые будут хорошо просчитаны.
"Потому что если они используются на передовой и просто в общевойсковом бою, они не проживут очень долго. Их нужно использовать в тех прорывных операциях, но очень хорошо подготовленных", — сказал Буданов.
Напомним, ранее сообщалось, что военный Кирилл Сазонов рассказал, как дальше может происходить война с Россией.
Кроме того, мы ранее информировали, что Украина отказалась принимать транш из 10 германских танков Leopard 1, поскольку они находились в плохом состоянии.
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