Что делать, если в Польше не выплатили зарплату: куда обращаться украинцам

Если у украинского работника в Польше нет никакого трудового договора, практически нет шансов получить невыплаченную зарплату.

На работу в Польше устроились много украинских беженцев и работают много граждане Украины, которые прибыли туда еще до полномасштабной войны. Украинцам следует знать, что делать в случае невыплаты зарплаты.

Куда обращаться, если в Польше работодатель не выплачивает деньги – объяснило Посольство Украины.

Что делать, если в Польше не выплатили зарплату

В случае невыплаты зарплаты в Польше, то есть нарушения трудовых прав, в зависимости от формы заключенного с работодателем договора можно обратиться в следующие инстанции:

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Если заключен трудовой договор (Umowa o pracę), он регулируется Трудовым Кодексом. Он самый лучший для работника, потому что гарантирует социальную защиту и позволяет компенсировать долги по зарплате со стороны недобросовестного работодателя. В случае невыплаты зарплаты (или несвоевременной выплаты) по такому договору, можно подать жалобу на работодателя в Государственную Инспекцию Труда (Panstwowa Inspekcja Pracy – PIP).

Если заключены другие виды гражданско-правовых договоров (umowa o zlecenie, umowa o dzielo), то они регулируются Гражданским Кодексом. Поэтому по невыплате зарплаты можно обращаться не только в Государственную Инспекцию труда, но и в общегосударственные суды – Суд труда (Sąd Pracy – районный или окружной). В украинском посольстве советуют обратиться к юристу, который проанализирует документы и поможет выиграть дело в суде.

Если нет никакого трудового договора, то практически нет шансов получить невыплаченную зарплату. Однако можно обратиться в польскую Государственную Инспекцию труда, которая может оштрафовать работодателя за незаконное трудоустройство.

Работа в Польше / Фото: Associated Press

Как избежать невыплаты зарплаты в Польше

В украинском посольстве советуют при устройстве на работу в Польше обязательно проверять компанию-работодателя: зарегистрирована ли она, имеются ли по ней штрафы, не ликвидирована ли она.

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Проверить компанию можно в Национальном Судебном Реестре Польши (krs-online.com.pl) и в польском Национальном правительственном реестре субъектов национальной экономики (stat.gov.pl/regon).

Если вы устраиваетесь на работу в Польше через компанию-посредника (агентство по трудоустройству), то такую компанию можно проверить через базу KRAZ.

Обязательно нужно заключить письменный договор с работодателем. Лучше всего подписывать Umowu o pracę, гарантирующий защиту работника. Всегда следует читать условия договора перед его подписанием.

По вопросам законности трудоустройства в Польше украинцы могут обратиться за консультацией в Государственную Инспекцию Труда на украиноязычную линию по телефону +48 22 111 35 88 (с понедельника по пятницу с 9:00 до 15:00).

Расширенную информацию о формах договоров по трудоустройству в Польше, зарплатах и налогах с нее, защите трудовых прав можно узнать на странице "Профсоюзы помогают беженцам".

К слову, как сообщил представитель польского правительства Петр Мюллер, Польша может не продлить выплаты украинским беженцам в 2024 году.

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