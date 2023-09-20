Польша может отменить выплаты украинским беженцам: что известно

В Польше призывают, чтобы международное сообщество активнее приобщалось к помощи украинцам.

Польша в следующем году может не продлить выплаты украинским беженцам.

Об этом сказал представитель правительства Петр Мюллер в эфире Polsat News, передает businessinsider.

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В то же время, он добавил, что ничего не знает о том, планируют ли продолжить действие регламента.

"Регламент временный и теряет силу в начале следующего года. Ничто не является постоянным, только на период длительного вооруженного конфликта, а положения просто утрачивают силу в начале следующего года. Пока нет решения о продлении тех вещей, которые есть в законе", — сказал представитель правительства.