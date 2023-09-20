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Польша может отменить выплаты украинским беженцам: что известно

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
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Польша может отменить выплаты украинским беженцам: что известно

Польские злотые / Фото: Pexels

В Польше призывают, чтобы международное сообщество активнее приобщалось к помощи украинцам.

Польша в следующем году может не продлить выплаты украинским беженцам.

Об этом сказал представитель правительства Петр Мюллер в эфире Polsat News, передает businessinsider.

В то же время, он добавил, что ничего не знает о том, планируют ли продолжить действие регламента.

"Регламент временный и теряет силу в начале следующего года. Ничто не является постоянным, только на период длительного вооруженного конфликта, а положения просто утрачивают силу в начале следующего года. Пока нет решения о продлении тех вещей, которые есть в законе", — сказал представитель правительства.

Он подчеркнул, чтобы международное сообщество активнее приобщалось к помощи украинцам, которые находятся за пределами своей страны.

Добавим, что единовременные выплаты новоприбывшим украинским беженцам в Польше составляют 300 злотых (2550 гривен), ежемесячные выплаты для детей до 18 лет — 500 злотых (4250 гривен) и другие виды "детской" помощи. Также есть бесплатная медицина и образование для детей, доступ к рынку труда и бесплатное жилье и питание в течение 120 дней.

Напомним, конфликт между Польшей и Украиной усугубляется. Варшава планирует сократить помощь украинским беженцам на фоне "зернового кризиса".

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Дата публикации
Просмотры
1273
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