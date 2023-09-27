Що робити, якщо в Польщі не виплатили зарплату: куди звертатися українцям

Якщо в українського працівника в Польщі немає жодного трудового договору, то практично немає шансів отримати невиплачену зарплату.
На роботу в Польщі влаштувалися чимало українських біженців та працюють багато громадян України, які прибули туди ще до повномасштабної війни. Українцям слід знати, що робити у разі невиплати зарплати.
Куди звертатися, якщо у Польщі роботодавець не виплачує гроші – пояснило Посольство України.
Що робити, якщо в Польщі не виплатили зарплату
У разі невиплати зарплати в Польщі, тобто порушення трудових прав, у залежності від форми укладеного з роботодавцем договору можна звернутися до таких інстанцій:
Якщо укладений трудовий договір (Umowa o pracę), він регулюється Трудовим Кодексом. Він є найкращим для працівника, бо гарантує соціальний захист і дозволяє компенсувати борги по зарплаті з боку недобросовісного працедавця. У разі невиплати зарплати (або несвоєчасної виплати) за таким договором, можна подати скаргу на роботодавця до Державної Інспекції Праці (Panstwowa Inspekcja Pracy – PIP).
Якщо укладені інші види цивільно-правових договорів (umowa o zlecenie, umowa o dzielo), то вони регулюються Цивільним Кодексом. Тому щодо невиплати зарплати можна звертатися не лише до Державної Інспекції праці, а й до загальнодержавних судів – Суду праці (Sąd Pracy – районний або окружний). В українському посольстві радять звернутися до юриста, який проаналізує документи та допоможе виграти справу в суді.
Якщо немає жодного трудового договору, то практично немає шансів отримати невиплачену зарплату. Проте можна звернутися до польської Державної Інспекції праці, яка може оштрафувати роботодавця за незаконне працевлаштування.
Як уникнути невиплати зарплати в Польщі
В українському посольстві радять під час влаштування на роботу в Польщі обов’язково перевіряти компанію-роботодавця: чи зареєстрована вона, чи наявні за нею штрафи, чи не ліквідована.
Перевірити компанію можна в Національному Судовому Реєстрі Польщі (krs-online.com.pl) та в польському Національному урядовому реєстрі суб'єктів національної економіки (stat.gov.pl/regon).
Якщо ви влаштовуєтеся на роботу в Польщі через компанію-посередника (агентство з працевлаштування), то таку компанію можливо перевірити через базу KRAZ.
Обов’язково треба укласти письмовий договір з роботодавцем. Найкраще укладати Umowu o pracę, який гарантує захист працівника. Завжди слід читати умови договору перед його підписанням.
Щодо питань законності працевлаштування в Польщі українці можуть звернутися за консультацією до Державної Інспекції Праці на україномовну лінію за телефоном +48 22 111 35 88 (від понеділка до п’ятницм від 9:00 до 15:00).
Розширену інформацію щодо форм договорів із працевлаштування в Польщі, зарплати і податків з неї, захисту трудових прав можна дізнатися на сторінці "Профспілки допомагають біженцям".
До слова, як повідомив речник польського уряду Пьотр Мюллер, Польща може не продовжити виплати українським біженцям 2024 року.
Читайте також: