Що робити, якщо в Польщі не виплатили зарплату: куди звертатися українцям

Якщо в українського працівника в Польщі немає жодного трудового договору, то практично немає шансів отримати невиплачену зарплату.

На роботу в Польщі влаштувалися чимало українських біженців та працюють багато громадян України, які прибули туди ще до повномасштабної війни. Українцям слід знати, що робити у разі невиплати зарплати.

Куди звертатися, якщо у Польщі роботодавець не виплачує гроші – пояснило Посольство України.

Що робити, якщо в Польщі не виплатили зарплату

У разі невиплати зарплати в Польщі, тобто порушення трудових прав, у залежності від форми укладеного з роботодавцем договору можна звернутися до таких інстанцій:

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Якщо укладений трудовий договір (Umowa o pracę), він регулюється Трудовим Кодексом. Він є найкращим для працівника, бо гарантує соціальний захист і дозволяє компенсувати борги по зарплаті з боку недобросовісного працедавця. У разі невиплати зарплати (або несвоєчасної виплати) за таким договором, можна подати скаргу на роботодавця до Державної Інспекції Праці (Panstwowa Inspekcja Pracy – PIP).

Якщо укладені інші види цивільно-правових договорів (umowa o zlecenie, umowa o dzielo), то вони регулюються Цивільним Кодексом. Тому щодо невиплати зарплати можна звертатися не лише до Державної Інспекції праці, а й до загальнодержавних судів – Суду праці (Sąd Pracy – районний або окружний). В українському посольстві радять звернутися до юриста, який проаналізує документи та допоможе виграти справу в суді.

Якщо немає жодного трудового договору, то практично немає шансів отримати невиплачену зарплату. Проте можна звернутися до польської Державної Інспекції праці, яка може оштрафувати роботодавця за незаконне працевлаштування.

Робота в Польщі / Фото: Associated Press

Як уникнути невиплати зарплати в Польщі

В українському посольстві радять під час влаштування на роботу в Польщі обов’язково перевіряти компанію-роботодавця: чи зареєстрована вона, чи наявні за нею штрафи, чи не ліквідована.

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Перевірити компанію можна в Національному Судовому Реєстрі Польщі (krs-online.com.pl) та в польському Національному урядовому реєстрі суб'єктів національної економіки (stat.gov.pl/regon).

Якщо ви влаштовуєтеся на роботу в Польщі через компанію-посередника (агентство з працевлаштування), то таку компанію можливо перевірити через базу KRAZ.

Обов’язково треба укласти письмовий договір з роботодавцем. Найкраще укладати Umowu o pracę, який гарантує захист працівника. Завжди слід читати умови договору перед його підписанням.

Щодо питань законності працевлаштування в Польщі українці можуть звернутися за консультацією до Державної Інспекції Праці на україномовну лінію за телефоном +48 22 111 35 88 (від понеділка до п’ятницм від 9:00 до 15:00).

Розширену інформацію щодо форм договорів із працевлаштування в Польщі, зарплати і податків з неї, захисту трудових прав можна дізнатися на сторінці "Профспілки допомагають біженцям".

До слова, як повідомив речник польського уряду Пьотр Мюллер, Польща може не продовжити виплати українським біженцям 2024 року.

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