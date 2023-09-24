У Польщі перерахують зарплати: якою буде мінімалка для українців

Підвищення мінімальної заробітної плати в Польщі, поширюватиметься на 3,6 мільйона працівників.

Польща від початку повномасштабної війни надала прихисток для півтора мільйона українців. Понад 80% знайшли роботу у сусідній країні. Уже у 2024 році вони отримуватимуть більші доходи.

Про це пише yavp.pl.

Зазначається, що навіть ті, хто отримує мінімальну оплату, матимуть більші доходи в 2024 році, бо підвищення ставок стосується їх нарівні з поляками.

Відтак, у 2024 році мінімальна зарплата у Польщі для тих, хто працює за умовами трудового договору, складе:

з 1 січня 2024 року – 4 242 злотих (36353 гривень брутто)

з 1 липня 2024 року – 4 300 злотих (36850 гривень брутто).

"Для людей, які працюють із погодинною оплатою праці, мінімальна погодинна ставка з початку наступного року складатиме 27,7 злотих, тобто 237 гривень брутто, а з 1 липня 2024 року – 28,1 злотих, - 240 гривень брутто", - йдеться у повідомленні.

Попри це, працівники отримуватимуть менші суми після всіх відрахувань. Наприклад, зарплата нетто від 1 січня 2024 року складе близько 3 222 злотих, - 27611 гривень. Із 1 липня – близько 3 261 злот, - 27945 гривень.

За попередніми оцінками, підвищення мінімальної заробітної плати в Польщі, поширюватиметься на 3,6 мільйона працівників.

Тим часом Міністерство фінансів України спільно з Міжнародним валютним фондом розглядає можливість переходу на польську систему оподаткування фізичних осіб-підприємців.

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