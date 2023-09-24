В Польше пересчитают зарплаты: какой будет минималка для украинцев

Повышение минимальной заработной платы в Польше будет распространяться на 3,6 миллиона работников.

Польша с начала полномасштабной войны предоставила убежище для полутора миллионов украинцев. Более 80% нашли работу в соседней стране. Уже в 2024 году они получат большие доходы.

Об этом пишет yavp.pl.

Отмечается, что даже получающие минимальную оплату будут иметь большие доходы в 2024 году, поскольку повышение ставок касается их наравне с поляками.

Следовательно, в 2024 году минимальная зарплата в Польше для тех, кто работает по условиям трудового договора, составит:

с 1 января 2024 года – 4 242 злотых (36 353 гривен брутто)

с 1 июля 2024 года – 4 300 злотых (36 850 гривен брутто).

"Для людей, работающих с почасовой оплатой труда, минимальная почасовая ставка с начала следующего года будет составлять 27,7 злотых, то есть 237 гривен брутто, а с 1 июля 2024 года — 28,1 злотых — 240 гривен брутто", — говорится в сообщении.

Тем не менее, работники будут получать меньшие суммы после всех отчислений. Например, зарплата нетто от 1 января 2024 года составит около 3 222 злотых — 27 611 гривен. С 1 июля – около 3 261 злотых, — 27 945 гривен.

По предварительным оценкам, повышение минимальной заработной платы в Польше будет распространяться на 3,6 миллиона работников.

Между тем, Министерство финансов Украины совместно с Международным валютным фондом рассматривает возможность перехода на польскую систему налогообложения физических лиц-предпринимателей.

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