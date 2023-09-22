Три знака Зодиака, которым сегодня не стоит бросать деньги на ветер

День мощной позитивной энергетики, которая способствует серьезным профессиональным достижениям – можно нацеливать себя на самые глобальные и амбициозные проекты. В финансовом отношении наши достижения будут гораздо более скромными – здесь успех звезды обещают в незначительных финансовых операциях, а вот от крупных трат лучше отказаться.

Сегодня, 25 сентября, транжирить средства нельзя представителям всех знаков Зодиака, но трем из них особенно нежелательно бросать деньги на ветер.

Близнецы

Близнецы редко могут удержаться от трат, особенно, если попадают в крупные торговые центры: как правило, они накупают кучу вещей, добрая половина которых им совершенно не нужна. Сегодня такое транжирство для них – категорическое табу, в противном случае все, приобретенное будет пылиться на полках, а то и вовсе отправиться на помойку.

Стрелец

Стрельцы, как только в их кармане заводятся хоть какие-то деньги, тут же стремятся их потратить: им кажется, что все, на что упал их взгляд, им сейчас крайне необходимо. На самом деле это не так, но представители знака, как говорится, без тормозов, поэтому сначала тратят деньги, а потом – вот как сегодня – сожалеют о том, что выбросили их на ветер.

Водолей

Водолеев отличает умение выбирать вещи и тратить деньги с умом, но время от времени они впадают в финансовое безумство, покупая что-то очень дорогое и совершенно бесполезное, от чего потом не знают, как и избавиться. Поскольку сегодня может произойти именно такая история, представителям знака нужно семь раз «отмерить», прежде чем резать – то есть, покупать.

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