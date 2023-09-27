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Генерал Годжес присоромив критиків контрнаступу ЗСУ

Автор
Олена КапнікОлена Капнік
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Генерал Годжес присоромив критиків контрнаступу ЗСУ

Бен Годжес. / Фото: Associated Press

Військовий наголошує, що українським воїнам доводиться наступати без підтримки авіації.

Колишній головнокомандувач сухопутних військ США в Європі Бен Годжес вважає, що критика українського контрнаступу - це непрофесійні та марні заяви.

Так він прокоментував критичні зауваження на адресу дій української армії у війні, повідомляє "Голос Америки".

"Контрнаступ – це не лише те, що ми бачимо на полі бою", - зауважив він.

Генерал наголошує, що українським воїнам доводиться наступати без підтримки авіації. А без неї, додає Годжес, США, Велика Британія чи Німеччина ніколи не посилала б своїх солдатів у бойові дії.

Зі слів американського військового, ЗСУ проводять багатоскладові комплексні операції, включно з роботою спецпризначенців, атаками дронів, кібер боротьбою, виведенням з ладу російських радарів та ППО.

Генерал наголосив: тим, хто за вісім тисяч кілометрів критикує, як хтось інший заходить на мінні поля і окопи та розміновує їх, повинно бути соромно самим за себе.

Як повідомлялося, американські аналітики вважають, що Росія намагається виграти час під час контрнаступу ЗСУ. Втім, в ISW не можуть пояснити, як Кремль збирається використати час, куплений ціною власних солдат. 

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Дата публікації
Перегляди
1128
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