Росія намагається виграти час під час контрнаступу ЗСУ - ISW

Загарбники не бажають здавати тактичні райони, що є помилковою тактикою, вважають в ISW.

Американські аналітики вважають, що російське військове командування віддає наказ про контратаки, щоб виграти час на полі бою.

Про це йдеться у свіжому звіті Інститу вивчення війни (ISW).

Також читайте Чого не вистачає ЗСУ під час контрнаступу: Притула озвучив перелік

Однак в американському Інституті не можуть пояснити, як Кремль збирається використати час, куплений ціною власних солдат.

"Російські сили, схоже, не бажають здавати тактичні р айони і натомість зосереджуються на боротьбі за кожен метр, замість того, щоб отримати користь від глибини своєї підготовленої оборони", - йдеться у повідомленні.

Американські аналітики посилаються на українського військового журналіста Костянтина Машовця, який стверджує, що жертвувати боєздатними силами і засобами під час оборонних операцій має сенс тільки в двох ситуаціях:

якщо це дає час для організації систем оборони на іншому підготовленому рубежі,

якщо це виграє час для організації більш суттєвої контратаки або контрнаступу.

За його припущення, ці сценарії можуть означать наявність у Росії додаткових резервів і можливості швидкого розгортання цих резервів на новому рубежі оборони або на оперативному напрямку, де вона планує здійснити новий наступ.

"Машовець дійшов висновку, що, незважаючи на наміри Росії виграти час, російське військове командування все одно потребує додаткового підкріплення на західно-запорізькому напрямку на додаток до сил, які вже зосереджені на цій лінії фронту, щоб поточні контратаки російських військ були оперативно надійними", - сказано у звіті.

Нагадаємо, за інформацією ISW, які посилаються на інсайдерські джерела у Кремлі, стверджують, що Путін наказав Шойгу зупинити контрнаступ ЗСУ.

Читайте також: