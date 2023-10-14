ХАМАС подякував Путіну за підтримку

Ісламістський рух ХАМАС висловив подяку президенту Росії Володимиру Путіну за позицію, яку він висловив після нападу бойовиків на Ізраїль.

Про це повідомили у Telegram-каналі угруповання.

У тексті опублікованої в суботу, 14 жовтня, подяки зокрема йдеться про “невтомні зусилля” президента держави-агресорки, спрямовані на припинення “сіоністської агресії проти палестинського народу”.

Також у ХАМАС звернули увагу на те, що Путін виступив проти “блокади Гази, припинення постачання гуманітарної допомоги та нападу на цивільне населення”.

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Напередодні, 13 жовтня, Путін заявив на засіданні Ради глав держав СНД, що конфлікт на Близькому Сході необхідно врегулювати шляхом мирних переговорів, результатом яких має стати створення незалежної палестинської держави зі столицею в Східному Єрусалимі. Він також порівняв блокаду Гази з блокадою Ленінграда під час Другої світової війни та назвав такий підхід неприйнятним.

При цьому Путін визнав, що Ізраїль зіткнувся з “безпрецедентною атакою, якої в історії не було — не лише за масштабом, а й за характером виконання”, проте додав, що ЦАХАЛ “відповідає масштабно та також досить жорстокими методами”.

“Я вважаю, що, звичайно, треба думати про цивільне населення”, - цинічно заявив господар Кремля, який уже понад півтора року віддає накази обстрілювати українські міста.

Нагадаємо, раніше президент РФ Володимир Путін заявив, що Росія не прагне відвоювати “додаткові території” під час війни в Україні, а повномасштабне вторгнення пояснив бажанням “почуватися в безпеці”.

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