Полонені бойовиків ХАМАС: чи є серед них українці — відповідь посла

Значна кількість постраждалих українців може бути пов'язана із низькою ціною на нерухомість в районах, які атакував ХАМАС.

Кількість українців, загиблих в Ізраїлі внаслідок нападу ХАМАС, не змінилася, а в полоні у бойовиків українських громадян немає.

Про це повідомив посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук у коментарі zn.ua.

Дипломат відзначив, що серед іноземців, які постраждали в Ізраїлі під час нападу ХАМАС, українців досить багато, але серед загиблих виключно український паспорт мала лише одна людина.

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За його словами, значна кількість постраждалих українців може бути пов'язана із низькою ціною на нерухомість та оренду в районах, які насамперед атакували терористи ХАМАС.

Водночас не підтвердилась інформація, що деякі громадяни, яких вважають зниклими безвісти, потрапили в полон до палестинських бойовиків.

Євген Корнійчук додав, що найближчими днями з Ізраїлю до Румунії мають евакуювати щонайменше 260 українських громадян.

“Сьогодні виїжджає 208, завтра – 52. Наступний рейс ми формуватимемо на 18 жовтня. Це всі квитки, які придбані через посольство”, – зазначив дипломат.

На евакуацію із Сектора Гази очікують 240 українських громадян. Однак, як повідомив Корнійчук, їх досі не вдалося вивезти через складну та неконтрольовану ситуацію.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що кількість загиблих громадян України під час війни, яку веде армія оборони Ізраїлю з бойовиками палестинського руху ХАМАС, збільшилася до дванадцяти.

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