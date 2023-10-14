Пленные боевиков ХАМАС: есть ли среди них украинцы — ответ посла

Значительное количество пострадавших украинцев может быть связано с низкой ценой на недвижимость в районах, которые атаковал ХАМАС.

Число украинцев, погибших в Израиле в результате нападения ХАМАС, не изменилось, а в плену у боевиков украинских граждан нет.

Об этом сообщил посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук в комментарии zn.ua.

Дипломат отметил, что среди иностранцев, пострадавших в Израиле во время нападения ХАМАС, украинцев достаточно много, но среди погибших исключительно украинский паспорт имел только один человек.

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По его словам, значительное количество пострадавших украинцев может быть связано с низкой ценой на недвижимость и аренду в районах, которые, прежде всего, атаковали террористы ХАМАС.

В то же время не подтвердилась информация, что некоторые граждане, считающиеся пропавшими без вести, попали в плен к палестинским боевикам.

Евгений Корнийчук добавил, что в ближайшие дни из Израиля в Румынию должны эвакуировать не менее 260 украинских граждан.

“Сегодня выезжает 208, завтра – 52. Следующий рейс мы будем формировать на 18 октября. Это все билеты, приобретенные через посольство”, – отметил дипломат.

Эвакуацию из Сектора Газы ожидают 240 украинских граждан. Однако, как сообщил Корнийчук, их до сих пор не удалось вывезти из-за сложной и неконтролируемой ситуации.

Напомним, ранее сообщалось, что количество погибших граждан Украины во время войны, ведущейся армией обороны Израиля с боевиками палестинского движения ХАМАС, увеличилось до двенадцати.

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