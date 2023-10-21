"Шахтер" одержал разгромную победу в дебютном матче под руководством Срны

"Шахтер" разбил ЛНЗ в матче 11-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ). Поединок на "Арене Львов" закончился со счетом 3:0 .

В первом тайме донецкий клуб забил один мяч в ворота новичка элитного дивизиона. Автором результативного удара на 19-й минуте встречи стал Даниил Сикан.

Во второй половине поединка "оранжево-черным" удалось развить свой успех. Дублем отличился венесуэльский нападающий Кевин Келси, поразивший сетку ворот черкасской команды на 83-й и 90-й минутах.

Таким образом, "горняки" одержали убедительную победу в дебютном матче под руководством Дарио Срны, который в начале недели стал исполняющим обязанности главного тренера команды после увольнения Патрика ван Леувена.

"Шахтер" (21 балл) поднялся на второе место в УПЛ и отстает от лидирующего в чемпионате "Кривбасса" на два очка. Также у дончан есть один матч в запасе. ЛНЗ (9 пунктов) занимает 14-ю позицию.

Следующий свой поединок подопечные Срны сыграют в среду, 25 октября, в Испании против "Барселоны" в рамках 3-го тура группового раунда Лиги чемпионов.

В 12-м туре УПЛ матч "горняков" с "Черноморцем" был перенесен, а ЛНЗ 29 октября будет принимать "Оболонь".

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