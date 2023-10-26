Перед саммитом ЕС в Бельгии задержали палестинца, который угрожал совершить теракт

В преддверии саммита Европейского Союза в Брюсселе полиция задержала палестинца, который пригрозил умереть "смертью мученика".

Мужчина по имени Мохаммед подал прошение о предоставлении убежища в Бельгии. На следующий день он должен был снова явиться в учреждение, но не пришел. Впоследствии прибыл и заявил, что хочет умереть мученической смертью, потому что якобы ему сообщили о смерти всей его семьи в Газе.

Об этом сообщает издание Het Laatste Nieuws.

После своего заявления мужчина скрылся. Его разыскивали все подразделения полиции. Сейчас известно, что его задержали.

"Федеральная судебная полиция, ответственная за расследование, направляется в южную полицейскую зону Брюсселя, чтобы принять арестованного. Необходимо провести несколько проверок, чтобы подтвердить личность", — сказала Сара Дюрант, спикер прокуратуры Брюсселя.

Согласно информации гражданской платформы, которая размещает лиц, ищущих убежища, мужчина не оказывал сопротивления при задержании. При себе у него тоже не было оружия.

Напомним, палестинские власти заявляют, что в Секторе Газы уже более 6 500 человек были убиты и 17 400 получили ранения. Однако мировое сообщество подвергает эти заявления сомнению. В частности, американский президент Джо Байден заявил, что не верит заявлениям Министерства здравоохранения Газы, управляемым ХАМАСом.

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