Чи була Хмельницька АЕС ціллю атаки РФ: що кажуть у Повітряних силах

Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат прокоментував слова президента Володимира Зеленського про те, що Хмельницька атомна електростанція могла бути конкретною ціллю росіян під час атаки дронів вночі 25 жовтня.

Свою думку Ігнат висловив в ефірі телемарафону.

"Ми оприлюднили вчора інформацію про знищення 11 "шахедів". Якщо внаслідок роботи ППО можуть бути пошкодження, ви розумієте: усе, що збивається вгорі, падає вниз. Тому зрозуміти, яка саме була мета ворога, можна тоді, коли є пряме влучання", - прокоментував Юрій Ігнат.

Представник ПС наголосив, що захист об'єктів критичної інфраструктури, зокрема Хмельницької АЕС, є життєво важливим й військове керівництво регулярно обговорює посилення ППО.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: "Звичка тікати буде дуже в нагоді Росії!" Зеленський вважає, що РФ цілила у Хмельницьку АЕС!

Нагадаємо, минулої ночі, 25 жовтня, Хмельниччину атакували російські дрони. Сили ППО збили усі цілі, але сталися падіння уламків у місті Славута. Стало відомо, що тієї ночі сталися вибухи біля Хмельницької АЕС. Вибухом пошкоджено вікна в адміністративно-побутовому та лабораторно-побутовому корпусах.

Президент Володимир Зеленський назвав, куди цілилися росіяни та що хотіли знищити. За його словами, "найвірогідніше, що мішенню для цих дронів була Хмельницька атомна станція".

Читайте також: