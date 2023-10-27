Путин снова "умер": что происходит в России и почему диктатора еще раз хоронят

В сети еще раз "разгоняют" слухи о смерти властителя Кремля.

Кремлевского диктатора Владимира Путина снова похоронили в России, слухи о его смерти распространили несколько человек. Говорят, назревает государственный переворот.

Что происходит в РФ, почему Путина снова хоронят и как дальше могут развиваться события, рассказала в эксклюзивном сюжете TSN.ua журналистка Виктория Гнатюк.

Путин умер?

К вечеру 26 октября сеть облетела новость — Telegram-канал "Генерал СВР" сообщил, что "Путин всё", а в России якобы начинается переворот.

Скриншот/Telegram

Кто руководит вместо Путина?

Ноунейм сообщал, что информация под семью замками даже врачей закрыли в комнате с трупом диктатора, а все указания отдает секретарь Совета безопасности Российской Федерации Патрушев.



“Их удерживают сотрудники службы безопасности президента по личному распоряжению Дмитрия Кочнева, находящегося на связи и получающего инструкции от секретаря Совета Безопасности РФ Николая Патрушева. Охрана двойника президента усилена. Идут активные переговоры. Любая попытка выдать двойника при президенте после смерти Путина, это государственный переворот”, — говорится в сообщении.

Неизвестный рассказал детали смерти Путина

Но на этом эпопея с "трупом" Путина не кончилась. Уже к утру неизвестный "Генерал СВР" в подробностях рассказал, что творилось в резиденции. Говорит, Путину стало совсем плохо во второй половине дня, а в 20:00 сердце тирана стало, его реанимировали-реанимировали, но тщетно.

Скриншот/Telegram

Медики, пытавшиеся спасти диктатора, теперь будто бы сидят с его трупом, а будут ли сами жить, точнее или разрешат им жить — большой вопрос.

Интересно то, что официально, конечно же, о смерти Путина ни пары из уст. По так называемому двойнику наоборот усилили охрану, дадут ли ему жизнь — тоже не факт, но оказывается, к смерти Путина готовились, но немного прогадали с датами.

Что говорят официальные источники?

Пока никто из официальных лиц смерть Путина не признал, но Песков в комментарии пропагандистским СМИ назвал это "очередной уткой".

И напомним, что 17 октября Путин (или его двойник/тройник) засветился в Китае на встрече с Си Цзиньпином, еще и Орбана туда притащили.

Владимир Путин и Си Цзиньпин/Associated Press

В Telegram-канале Кремля видео с Путиным спилило буквально 26 октября. Там демонстрировали, как кремлевский диктатор проводит совещание по вопросам развития ракетно-космической отрасли.

®️#Россия #Путин: Президент проводит совещание по вопросам развития ракетно-космической отрасли



«Речь пойдёт о том, чтобы на основе наших собственных, суверенных заделов и совместных международных разработок раскрыть потенциал использования ближнего космоса, околоземной орбиты pic.twitter.com/WwXoND1ZEk — worldnews24ru (@worldnews24ru1) October 27, 2023

Что думают о новости российские аналитики?

Собственно, в смерть российского диктатора не верят и российские аналитики. В частности, Ольга Курносова в комментарии TSN.UA отметила, что вброс о смерти Путина, скорее всего, делает сам Кремль.

А делают это для того, предполагает, чтобы заставить Украину наконец-то сесть за стол переговоров.

Что говорят в Украине?

Высказываются по этой теме и украинские журналисты. Виктор Шлинчак тоже склоняется к тому, что все это хорошо продуманные проделки Кремля с двумя сценариями развития событий.

"Раскручивание "генералами СВР" темы "смерти Путина" можно объяснить разве что играми в окружении, с вытеснением оттуда Патрушева, который якобы "распоряжается телом" с последующим отслеживанием реакций силовиков — кто "дернется" на этот фейк. Может быть и другой сценарий – "воскресение Путина". То есть возвышение его к лику святых при жизни. Для "русского" "глубинного народа", который верит в конспирологию, "бедные" Гундяева и уникальность собственной цивилизации — это именно то, что нужно", - отметил журналист.

Смерть Путина будет означать конец войны?

О том, что пути умер, не очень верит и антикризисный советник главы офиса Президента Михаил Подоляк. В эфире телемарафона "Единые новости" он призвал украинцев не жить в иллюзиях, что смерть Путина будет означать конец войны.

Что изменится после смерти Путина?

Подоляк также отметил, даже если диктатор действительно умрет, то так называемые "башни Кремля" будут "чубиться" между собой, конкурируя за власть и убивая друг друга.

Скрыть смерть диктатора не получится

О том, что начнется жесточайшая борьба за власть, говорит и российская политическая аналитика Ольга Курносова. Собственно это и станет главным признаком того, что настоящего Путина нет в живых. Потому что скрыть такую борьбу не получится.

Мемы о смерти Путина

Сеть разразилась мемами по поводу вероятной смерти Путина. Мол смерть с косой уже на месте, а Путин еще нет.

Шутят и о том, в какие дни будут сообщать о смерти диктатора.

А где же тело Путина?

Между тем тот же неизвестный "Генерал СВР" продолжает спамить новыми подробностями о "смерти" Путина. Мол, чтобы труп не засмердел, его спустили в морозильную камеру.

Скриншот/Telegram

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