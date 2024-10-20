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Фицо объяснил, почему лидеры Евросоюза "чесали головы" над Планом победы от Зеленского

Фицо объяснил, почему лидеры Евросоюза "чесали головы" над Планом победы от Зеленского

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо / Фото: Associated Press

Словацкий премьер считает недостатком представленного Зеленским плана то, что он не является "мирным".

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо считает, что представленный Владимиром Зеленским на саммите лидеров ЕС в Брюсселе План победы нереалистичен.

Об этом он сказал в интервью изданию Ta3.

Глава словацкого правительства, который известен своим желанием мирно сотрудничать с государством-агрессором и скептическим отношением к возможному сопротивлению российской агрессии, считает, что представленный Зеленским план не является "мирным" по своей сути, в частности, потому что предполагает поставку Украине ракет средней и большой дальности. для ударов по России

"Когда премьер-министры и канцлеры слушали это [план Победы от Зеленского], многие чесали головы. По моему мнению, этот план является нереалистичным и невыполнимым, поэтому он даже не упоминается в итогах саммита", — отметил Фицо.

Напомним, ранее еще один "друг Путина", премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что озабочен Планом победы Владимира Зеленского и призвал европейских лидеров к переговорам с РФ.

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