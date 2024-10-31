Що буде з курсом долара у листопаді: прогноз від банкіра

Курс долара може максимально наблизитися до позначки у 42 грн.

На валютному ринку в листопаді збережеться відносно спокійна ситуація. Валютні інтервенції НБУ унеможливлять ажіотаж чи паніку. Але поточні коридори допустимих коливань курсу валют трохи змістяться вгору.

Про це банкір Тарас Лєсовий розповів у коментарі "РБК-Україна".

За словами банкіра, слід очікувати зміщення коридорів на міжбанку до 41,2-41,8 грн/дол. та 45,3-47,3 грн/євро, а на готівковому ринку – до 41,3-42 грн/дол. та 45,5-47,8 грн/євро.

"Тобто дію режиму "керованої гнучкості" скасовано не буде: нас очікують часті різноспрямовані зміни курсів, проте ці зміни не будуть надмірно сенсаційними і відбуватимуться, як раніше, згідно із системою валютних змін, утворених/сформованих саме внаслідок дії "керованої гнучкості", – розповів Лєсовий.

Він висловив припущення, яке ґрунтується на аналізі попередніх місяців. Так, реальний коридор коливання курсу долара буде на рівні 41,5-41,9 грн.

"Тобто курс долара може максимально наблизитися до позначки в 42 гривні, тобто до цифри макропрогнозу на кінець року", – зауважив банкір.

Він додав, що таким чином наприкінці листопада може бути остаточно сформований підсумковий курс долара 2024 року.

Водночас наразі неможливо врахувати усі чинники, які можуть послабити чи посилити гривню. Досі немає відповідей на низку важливих запитань: обсяг макрофіну на 2025 рік, закладений до бюджету середньозважений курс долара, наслідки зими (енергетичні, воєнні, економічні).

"Таким чином, на валютному ринку наближається розв’язка року, однак поки що відсутні передумови для якихось стрімких валютних змін чи якихось непередбачуваних катаклізмів", – резюмував Лєсовий.

Нагадаємо, раніше аналітик Андрій Шевчишин дав свій прогноз, яким буде курс долара до кінця року і до чого готуватися українцям.

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