В застосунку "Дія" зможуть приймати скарги користувачів: як це працюватиме

AI-асистент може зʼявитися в "Дії" вже в першому кварталі цього року.

У застосунку "Дія" може з'явитися АІ-асистент, який прийматиме скарги громадян.

Про це під час презентації AI Center of Excellence 4 лютого сказав міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Очільник міністерства пояснив, що АІ-асистент зможе трансформувати голос у текст, тому до нього можна звертатися голосом. Потім "Дія" визначить, яке міністерство уповноважене вирішити питання, та перенаправить звернення користувача.

"Ми працюємо над тим, щоб у "Дії" з'явився такий певний помічник, який може використовувати мову AI, певний AI-агент, до якого ви можете звернутися, якщо у вас є проблема під час взаємодії з державою", - сказав Михайло Федоров.

Також він повідомив про цілі міністерства щодо запровадження технологій

"Якщо говоримо про штучний інтелект, то тут ми також пішли з досить амбітним завданням. Ми поставили перед собою мету - до 2030 року ввійти до ТОП-3 країн світу за рівнем інтеграції та провадження AI-рішень", - додав він.

Нагадаємо, днями повідомлялося про паніку в технологічному сегменті фондового ринку, що викликав китайський штучний інтелект Deepseek. На тлі небувалого обвалу акцій західних техногігантів йому погрожують позовами за крадіжку.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.