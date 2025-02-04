Повторила образ: королева Летиція у гарному аутфіті приїхала на захід

Королева Іспанії Летиція взяла участь в інституційному заході, присвяченому Всесвітньому дню боротьби з раком у Rastro Espace у Мадриді.

Захід був організований Іспанською асоціацією боротьби з раком (AECC), почесною президенткою якої є Летиція. Метою цього заходу є підвищення обізнаності та профілактика раку.

Королева Летиція / Фото: Getty Images

Королева Летиція приїхала на захід в образі, в якому ми бачили її під час поїздки до Данії 2003 року. Два роки тому королева відвідала дитячу лікарню Мері Елізабет разом із королевою Мері та обрала тоді для появи на публіці бірюзову сукню та гарне нюдове пальто Carolina Herrera.

Королева Летиція та кронпринцеса Мері на зустрічі 2023 року / Фото: Getty Images

На заході, який вона відвідала сьогодні вранці, дружина короля Філіпа VI була в такому самому вбранні. Вона розпустила волосся, зробила гарне укладання та макіяж у теплих відтінках.

Королева Летиція / Фото: Getty Images

Нагадаємо, раніше ми показували, яким особливим фото поділилася з підписниками принцеса Уельська Кейт, а публікація була присвячена Всесвітньому дню боротьби з раком.

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