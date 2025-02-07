У восьми областях України запровадили екстрені відключення світла

Екстрені відключення світла 7 лютого запровадили у восьми областях України.

Про це повідомили в "Укренерго".

Так, аварійні відключення 7 лютого були вимушено застосовані у Харківській, Сумській, Донецькій, Полтавській, Запорізькій, Кіровоградській, Дніпропетровській і Черкаській (частково) областях.

В "Укренерго" зауважили, що причиною застосування аварійних відключень є наслідки російських ударів по об’єктах генерації і передавання електроенергії.

Першочергово відключаються промислові споживачі (там, де це можливо). Водночас для побутових споживачів обмеження наразі не застосовуються (за винятком аварійних ситуацій в мережах обленерго).

Аварійні відключення світла будуть скасовані одразу, тільки-но це дозволить ситуація в енергосистемі.

В "Укренерго" закликали ощадливо споживати електроенергію у період дії обмежень.

До слова, за оцінками експерта з енергетичних питань Геннадія Рябцева, на сьогодні в Україні немає підстав для відключення світла за графіками.