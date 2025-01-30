Загроза відключень світла через морози: в "Укренерго" відреагували

В "Укренерго" спростували інформацію ЗМІ про потенційні відключення світла через морози. Наразі обмеження електропостачання у зв’язку з похолоданням немає.

Про це повідомили в "Укренерго".

Деякі медіа й телеграм-канали сьогодні поширили інформацію про існування загрози застосування вимушених відключень електроенергії наступного тижня. В цих повідомленнях джерелом загрози названо "прогнозоване синоптиками суттєве похолодання на всій території України".

"НЕК "Укренерго" спростовує таку інформацію, адже наразі прогнозів щодо обмеження електропостачання немає. Прогнозований рівень зниження температури не спричинить суттєвих проблем та не зумовить необхідність застосування заходів обмеження. Ситуація в енергосистемі України залишається стабільною. Енергетики опрацьовують всі сценарії, зокрема — і на випадок різкого зниження температури повітря", — зазначили у відомстві.

Також українцям нагадали, що єдиною причиною вимушеного застосування відключень завжди було і залишається руйнування енергетичної інфраструктури внаслідок російських ракетно-дронових атак.

"Будь ласка, довіряйте лише офіційним джерелам інформації та дослухайтесь до рекомендацій енергетиків", — закликали енергетики.

Нагадаємо, російська окупаційна армія атакувала Умань у Черкаській області. В місті пошкоджено інфраструктурний об'єкт. Місцеві мешканці залишилися без електрики.

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