"Спецконтингент" Путіна: Кремль придумав, як закрити втрати в армії

Загалом Москва має намір залучити не менше 280 тисяч нових окупантів для заміщення втрат у військових частинах, що беруть участь у війні проти України.

У 2025 році Кремль планує компенсувати втрати окупаційної армії шляхом так званого "спецконтингенту" – людей, які відбувають покарання в колоніях, перебувають під слідством або мають фінансові проблеми.

Про це повідомили в Головному управлінні розвідки МО України.

За даними ГУР, упродовж року російське керівництво планує щомісяця мобілізовувати близько 10 тисяч таких "солдатів", а загальна кількість завербованих із цієї категорії сягне щонайменше 126 тисяч осіб.

Загалом Москва має намір залучити не менше 280 тисяч нових окупантів для заміщення втрат у військових частинах, що беруть участь у війні проти України.

Раніше ГУР неодноразово повідомляло про активну вербувальну кампанію в російських тюрмах, де ув’язненим пропонують "амністію" в обмін на участь у бойових діях. Подібні методи стали особливо поширеними після значних втрат російської армії на фронті.

Нагадаємо, нещодавні заяви Володимира Путіна свідчать, що він хоче воювати далі, принаймні протягом 2025 року.