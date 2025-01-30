"Спецконтингент" Путіна: Кремль придумав, як закрити втрати в армії

Загалом Москва має намір залучити не менше 280 тисяч нових окупантів для заміщення втрат у військових частинах, що беруть участь у війні проти України.
У 2025 році Кремль планує компенсувати втрати окупаційної армії шляхом так званого "спецконтингенту" – людей, які відбувають покарання в колоніях, перебувають під слідством або мають фінансові проблеми.
Про це повідомили в Головному управлінні розвідки МО України.
За даними ГУР, упродовж року російське керівництво планує щомісяця мобілізовувати близько 10 тисяч таких "солдатів", а загальна кількість завербованих із цієї категорії сягне щонайменше 126 тисяч осіб.
Загалом Москва має намір залучити не менше 280 тисяч нових окупантів для заміщення втрат у військових частинах, що беруть участь у війні проти України.
Раніше ГУР неодноразово повідомляло про активну вербувальну кампанію в російських тюрмах, де ув’язненим пропонують "амністію" в обмін на участь у бойових діях. Подібні методи стали особливо поширеними після значних втрат російської армії на фронті.
Нагадаємо, нещодавні заяви Володимира Путіна свідчать, що він хоче воювати далі, принаймні протягом 2025 року.
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