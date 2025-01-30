"Спецконтингент" Путина: Кремль придумал, как закрыть потери в армии

В целом Москва намерена привлечь не менее 280 тысяч новых окупантов для замещения потерь в военных частях, участвующих в войне против Украины.

В 2025 году Кремль планирует компенсировать потери оккупационной армии путем так называемого "спецконтингента" – людей, отбывающих наказание в колониях, находящихся под следствием или имеющих финансовые проблемы.

Об этом сообщили в Главном управлении разведки МО Украины.

По данным ГУР, за год российское руководство планирует ежемесячно мобилизовывать около 10 тысяч таких "солдатов", а общее количество завербованных из этой категории составит не менее 126 тысяч человек.

В целом Москва намерена привлечь не менее 280 тысяч новых окупантов для замещения потерь в военных частях, участвующих в войне против Украины.

Ранее ГУР неоднократно сообщало об активной вербовочной кампании в российских тюрьмах, где заключенным предлагают "амнистию" в обмен на участие в боевых действиях. Подобные методы стали особенно распространены после значительных потерь русской армии на фронте.

Напомним, недавние заявления Владимира Путина свидетельствуют, что он хочет воевать дальше, по крайней мере, в течение 2025 года.