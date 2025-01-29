Организационные изменения в российских вооруженных силах и формирование подразделений беспилотников свидетельствуют о том, что в будущем подобные полки могут появиться и в других российских военных округах.

Командование Вооруженных Сил России начало активное создание войск беспилотных систем. Однако успеваемость этих усилий будет зависеть от готовности к проведению необходимых реформ и наличию необходимых ресурсов.

Об этом говорится в Институте изучения войны (ISW).

По предоставленной информации, 7-й отдельный разведывательно-ударный полк беспилотных систем в составе Центрального военного округа насчитывает 1342 военнослужащих — на апрель 2024 года он был укомплектован на 94%.

Структура полка включает командный состав, ударный батальон беспилотных систем, три разведывательно-ударных батальона, а также подразделения материально-технического обеспечения, в том числе связи, медицинские и ремонтные подразделения. Планируется создание 102 подчиненных подразделений: 41 ударного и 61 разведывательного.

С июля 2024 г. российские волонтерские группы начали краудфандинговые кампании для поддержки этого полка, действующего на оккупированных территориях Запорожской области.

"Российские войска, вероятно, получат расширенные возможности поддержки беспилотников, если министерство обороны России успешно сформирует эти новые полки беспилотных систем и централизует свои усилия по закупкам в рамках сил беспилотных систем, хотя успех этих усилий будет зависеть от приверженности российских вооруженных сил к проведению необходимых реформ и необходимых реформ" наличия ресурсов", – отметили аналитики.

Напомним, недавно в социальных сетях появились изображения нового российского FPV-дрона, созданного из дешевых коммерческих компонентов и установленного на бамбуковой раме.

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