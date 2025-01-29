РФ створила окремі полки безпілотних систем: що це змінить

Організаційні зміни в російських збройних силах і формування підрозділів безпілотників свідчать про те, що в майбутньому подібні полки можуть з’явитися і в інших російських військових округах.

Командування Збройних сил Росії почало активне створення військ безпілотних систем. Однак успішність цих зусиль буде залежати від готовності до проведення необхідних реформ і наявності необхідних ресурсів.

Про це йдеться в американському Інституті вивчення війни (ISW).

За наданою інформацією, 7-й окремий розвідувально-ударний полк безпілотних систем у складі Центрального військового округу налічує 1342 військовослужбовці - станом на квітень 2024 року він був укомплектований на 94%.

Структура полку включає командний склад, ударний батальйон безпілотних систем, три розвідувально-ударні батальйони, а також підрозділи матеріально-технічного забезпечення, зокрема зв’язку, медичні та ремонтні підрозділи. Планується створення 102 підпорядкованих підрозділів: 41 ударного та 61 розвідувального.

З липня 2024 року російські волонтерські групи розпочали краудфандингові кампанії для підтримки цього полку, який діє на окупованих територіях Запорізької області.

"Російські війська, ймовірно, отримають розширені можливості підтримки безпілотників, якщо міністерство оборони Росії успішно сформує ці нові полки безпілотних систем і централізує свої зусилля із закупівель в рамках Сил безпілотних систем, хоча успіх цих зусиль залежатиме від прихильності російських збройних сил до проведення необхідних реформ і наявності ресурсів", – зазначили аналітики.

Нагадаємо, нещодавно в соціальних мережах з’явилися зображення нового російського FPV-дрона, створеного з дешевих комерційних компонентів і встановленого на бамбуковій рамі.

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