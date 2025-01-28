Росіяни обговорюють потенційний "розподіл України": що відомо

Ворог не відмовляється від своїх загарбницьких намірів.

У РФ обговорюють потенційний "розподіл України". Там заговорили про розгляд питання "з історичного погляду".

Про це пише російське пропагандистське видання ТАСС.

Так, голова СЗР РФ Сергій Наришкін запропонував Російській історичній спільноті за участю інших країн обговорити тему "прав на українські землі".

"Я запропонував обговорити цю тему, але з історичної точки зору. І спробуємо запросити істориків з інших країн, з Польщі, з Угорщини, зі Словаччини", - видав Наришкін.

Раніше у РНБО висміяли слова Патрушева про "припинення існування України" 2025 року.

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